Auch 2024 wird es einen Fotowettbewerb geben Gewinner des BVK Fotowettbewerbs stehen fest

Die Gewinner des Fotowettbewerbs der Bürgervereinigung Kerken stehen fest. „Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben sich aktiv beteiligt und beeindruckende Fotos zum Thema ‚Frühling in Kerken' eingereicht“, so die BVK. Nach einer sorgfältigen Auswahl durch eine Jury von zwei Hobbyfotografinnen hatten auch die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, über die Gewinner abzustimmen, indem sie ihre „Likes“ auf Facebook vergaben. Die Preisverleihung fand am Infostand der BVK während des Webermarktfests statt. In der Kategorie U 25 sicherte sich Felix Hammans den ersten Platz. Das Foto von Dirk Langer gewann die Kategorie Ü 25. Beide Fotografen erhielten ein Preisgeld in Höhe von jeweils 100 Euro. Der zweite Platz in der Kategorie U 25 ging an Anna Friedrich, in der Kategorie Ü 25 belegte Robert Bons den zweiten Platz. Romy Schetters belegte den dritten Platz in der Kategorie U 25, Anika Looschelders den dritten Platz in der Kategorie Ü25. Die Zweit- und Drittplatzierten erhielten je zwei Eintrittskarten für die Messe „Photo+Adventure“, die in Duisburg stattfindet. Darüber hinaus hatte Robert Bons das Glück, den Fotografie-Workshop auf der Photo+Adventure in Duisburg zu gewinnen, der unter allen Teilnehmenden verlost wurde. Der Workshop bot eine großartige Gelegenheit für alle Fotografiebegeisterten, ihre Grundlagenkenntnisse zu erweitern. Die Bürgervereinigung Kerken bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Teilnahme und kündigte heute schon einen erneuten Fotowettbewerb für 2024 an.