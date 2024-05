Platz für mehrere Fahrzeuge Das wird Eylls neues Feuerwehrhaus

Noch zu diskutieren ist, was dann mit dem ehemaligen Gebäude an der Heronger Straße geschieht. Die Idee der Verwaltung war zunächst, das Gebäude abzureißen und eine Grünfläche zu schaffen, auf der Regenwasser versickern kann. Auf der vergangenen Ratssitzung gingen dann die ersten Vorschläge aus der Politik ein. Seitens der CDU gab es zum einen den Vorschlag die bisherige Bushaltestelle an die Stelle zu verlegen, an der das alte Feuerwehrhaus in Eyll steht. Eine weitere Meinung lautete, dass es schade sei, wenn das alte Gebäude wegkäme, immerhin sei es eine Art Wahrzeichen.