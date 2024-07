Benjamin Ritzenhoff aus Kerken Dachdecker hat Höhenangst – und ist trotzdem einer der Besten

Wie viele handwerkliche Betriebe berichtet auch der künftige Chef der Firma M. Ellinghoven von einer fast unüberwindbaren Auftragslage. Er glaubt, den Grund dafür zu kennen. „Viele Fachkräfte in den handwerklichen Berufen gehen aktuell in Rente, und es kommt nur wenig Nachwuchs nach. Dadurch schrumpft vor allem bei den großen Unternehmen die Anzahl der Mitarbeiter. Diese Firmen können daher nicht mehr so viele Aufträge bewältigen wie früher. Umso größer wird also die Belastung für die kleineren Firmen wie uns“, erklärt Ritzenhoff.