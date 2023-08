Rundgang durch den Ort CDU sieht sich in Aldekerk um

An der Hochstraße vor dem verkommenen Haus an der Hochstraße 64 wurde über den Gebäudebestand an dieser Straße im Ortskern gesprochen. „Dort ist einiges im Argen. Klar ist aber, dass die Denkmalbereichssatzung nichts an der Situation verändert hat und verändern kann“, so der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Neffe. „Der Verfall einzelner Gebäude liegt in der Verantwortung der jeweiligen Eigentümer.“ Allerdings soll eine Anfrage bei der Verwaltung dazu Aufschluss bringen.