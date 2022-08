CDU hat noch Anregungen für Denkmalbereichssatzung : Satzung für Aldekerk geht in die nächste Runde

Kerken Die CDU schlägt noch einige Änderungen vor. Nicht alle sind berücksichtigt worden. Laut CDU besteht noch Diskussionsbedarf. Die Entscheidung für den Entwurf der Satzung wurde in den Rat vertagt.

Die Vorbereitungen und Beratungen für die Denkmalbereichssatzungen für Nieukerk und Aldekerk gehen in die nächste Runde. Am Dienstagabend standen die Satzungsentwürfe zur Abstimmung auf der Tagesordnung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Kerken .

Der Entwurf für Nieukerk ging einstimmig und ohne Probleme durch. Anders sah es mit dem Entwurf für Aldekerk aus. Ulrich Neffe von der CDU regte an, dass da noch einige Änderungen vorgenommen werden müssten. An die Gemeindeverwaltung und Elke Janßen-Schnabel vom LVR-Amt für Denkmalpflege ging der Plan mit den Änderungen, in dem sich „die Vorstellungen der CDU-Fraktion und Anregungen der Bürger wiederfinden“ heißt es im Anschreiben. Irritiert war Neffe allerdings, dass diese Änderungen nicht den Sitzungsvorlagen zugefügt waren und dass nur fünf von acht Vorschlägen übernommen wurden. Er kritisierte, dass für die drei abgelehnten keine Begründung angegeben wurde. Eine wichtige Änderung bei der Grenzziehung, welcher Bereich in die neue Satzung für Aldekerk fallen soll und welcher nicht, ist für die CDU etwa das Ende der Hochstraße. „Unseres Erachtens endet die historische Bebauung mit den Hausnummern 140 und 143. Aus diesem Grunde sollte auch hier die Grenze der Denkmalbereichssatzung liegen“, so die CDU.