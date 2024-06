Kerkens CDU-Chef packt in der Ukraine an „Ich verstand, dass es sich wohl eher um ein Waisenhaus handelt“

Während andere 21-Jährige zum Partyurlaub gen Mallorca oder Rimini fliegen, auf einem Kreuzfahrtschiff durchs Mittelmeer schippern oder in Shoppingzentren die Zeit vertreiben, hat sich der Politik-Student Cedric Röhrich in den Semesterferien in ein Kriegsgebiet begeben. Der Kerkener schloss sich anderthalb Wochen lang den Johannitern in der von Russland überfallenen Ukraine an. „Das war eine total beeindruckende Zeit, und nicht so gefährlich wie befürchtet“, sagt Röhrich. Vor allem im Süden und Westen des Landes war er unterwegs.