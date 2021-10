Konzept für neue Spielflächen : Bürgervereinigung Kerken will Spielplätze untersuchen

Das ist der Spielplatz in Aldekerk an der Hermansmühle. Foto: Bunzeck

Kerken Die BVK möchte mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Spielflächen besichtigen, um anschließend einen Antrag für ein Spielplatzkonzept für die Gemeinde zu entwickeln.

Außerdem möchte die Fraktion wissen, ob in der nächsten Zeit neue Spielflächen geplant sind oder bestehende erneuert werden. „Wenn wir die Übersicht der Verwaltung haben, wollen wir gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Spielflächen besichtigen und Anregungen und Ideen sammeln. Ziel soll dann ein Antrag für ein Spielplatzkonzept für die Gemeinde Kerken sein”, so die Lokalpolitiker der BVK. Von einem Fachplaner soll der Ist- und Soll-Zustand ermittelt und beurteilt werden. Anhand des Konzepts könnte dann langfristig die Erneuerung und Neuanlage von Spielflächen geplant werden, so der Wunsch der BVK. Es soll auch berücksichtigt werden, wo es in der Gemeinde noch keine Spielflächen gibt, wie zum Beispiel in der Ortschaft Rahm. „Hier berichtete uns eine Bürgerin, dass es dort viele Kleinkinder gibt, aber keine öffentliche Spielfläche“, so die BVK. Wichtig ist der Fraktion auch, dass die Flächen Angebote für alle Altersgruppen (U3-Kinder bis Teenager) vorhalten.