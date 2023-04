Politik in Kerken BVK wählt Vorstand und bietet Probemitgliedschaft

Die wiedergewählte Vorsitzende, Patricia Gerlings Hellmanns, betont die Wichtigkeit der Probemitgliedschaft: „Die Einführung der einjährigen Probemitgliedschaft eröffnet uns die Chance, mehr Menschen in Kerken zu erreichen und gemeinsam an der Gestaltung der Gemeinde zu arbeiten. Wir freuen uns darauf, neue Kerkenerinnen und Kerkener in unserem Verein willkommen zu heißen.“ Sascha Dohmen aus Stenden, das jüngste Mitglied der BVK hat ebenfalls über die Probemitgliedschaft zur Bürgervereinigung Kerken gefunden. Er sagt: „Die Probemitgliedschaft hat mir damals die Möglichkeit gegeben, den Verein und seine Aktivitäten kennenzulernen, ohne sofort eine langfristige Verpflichtung einzugehen. Ich bin sehr nett empfangen worden und ich habe mich sofort sehr wohl gefühlt. Es ist eine großartige Gelegenheit, sich aktiv in die Gestaltung unserer Gemeinde einzubringen und Gleichgesinnte zu treffen.“