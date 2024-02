Ratsbeschluss in Kerken BVK begrüßt Entscheidung zum Eyller See

Kerken · Das Votum des Rates, das Naturfreibad Eyller See an den Kerkener Gastronomen Phillip Brand zu verpachten, wird von einer breiten Mehrheit in der Politik unterstützt. Auch die Bürgervereinigung Kerken zeigt sich zufrieden.

19.02.2024 , 11:46 Uhr

Der Eyller See bekommt mit dem Kerkener Gastronomen Phillip Brand einen neuen Pächter. Foto: Guido Schulmann

Gute Nachrichten gab es aus der letzten Ratssitzung der Gemeinde Kerken, findet die Bürgervereinigung Kerken (BVK): Der Rat hatte wie berichtet aus drei Bewerbern einen möglichen neuen Betreiber für das Gelände am Eyller See ausgewählt. Im Sommer 2023 habe die BVK nach Bekanntwerden, dass der bestehende Pachtvertrag seitens der Gemeinde nicht verlängert werden sollte, schnell reagiert und eine Anfrage an den Bürgermeister geschickt und einen Tagesordnungspunkt im Rat zur Zukunft des Eyller Sees beantragt, weisen die Politiker der BVK auf ihre Rolle hin. Auch die Bürger seien von der BVK von Anfang an mit einbezogen worden: Zwei Stammtische der BVK zum Thema „Zukunft Eyller See“ waren gut besucht und haben gezeigt, dass die Bürger ein großes Interesse an der Fortführung des Badebetriebs dort haben. Auch die Unterschriftensammlung eines Kerkener Bürgers hatte ein eindeutiges Ergebnis mit über 2000 Unterschriften: „Der Eyller See muss als öffentlicher Badesee erhalten bleiben!“ Reaktionen von CDU, SPD und Grüne auf den neuen Pächter vom Eyller See Die Erwartungen und Hoffnungen Reaktionen von CDU, SPD und Grüne auf den neuen Pächter vom Eyller See Neuer Pächter vom Eyller See steht fest Bekanntes Naturfreibad in Kerken Neuer Pächter vom Eyller See steht fest „Wir freuen uns, dass durch die gute Zusammenarbeit und Zusammenhalt zwischen Bürgern, Verwaltung und Politik jetzt eine Lösung gefunden wurde“, so die BVK-Fraktion. Mit dem möglichen neuen Betreiber, Phillip Brand, wurde ein erfahrener Gastronom aus Kerken ausgewählt, der aus Sicht der BVK nicht nur den Vorteil seiner gastronomischen Erfahrung hat. Er habe bereits in seinen Vorplanungen und seinem im Gemeinderat vorgestellten Konzept viele wichtige Punkte beleuchtet und im Vorfeld auch schon wichtige Kontakte, wie zum Beispiel zur örtlichen DLRG geknüpft. Dies gibt ihm einen zeitlichen Vorsprung für die weitere Arbeit, findet die BVK. In den nächsten Wochen müssten jetzt allerdings noch die Formalitäten zwischen bisherigem Betreiber, den Verpächtern der anderen Grundstücke und Verwaltung und dem neuen möglichen Betreiber und der Verwaltung geklärt und entsprechende Verträge geschlossen werden. „Die Vertragsverhandlungen mit allen Beteiligten wird Bürgermeister Möcking sicherlich zur Zufriedenheit aller Bürgerinnen und Bürger führen“, da ist sich die BVK sicher.

(RP)