Feuer in Kerken drohte auf Wald überzugreifen : Strohballenpresse steht in Flammen

Strohballenpresse steht in Flammen

Feuer in Kerken drohte auf Wald überzugreifen

Nieukerk Am Mittwochabend war eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Anwohner berichten von zwei heftigen Detonationen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf den nahen Wald. Die Presse und der Traktor brannten vollständig aus.

Die dunkelgrau-schwarze Rauchsäule war schon von Weitem zu sehen. Mittwochabend gegen 21 Uhr brannte bei Feldarbeiten in Nieukerk eine Strohrundballenpresse. In den sozialen Medien berichten Anwohner, dass auch ein lauter Knall zu hören war. Auch Gottfried Olie kann sich an den Moment erinnern. „Gestern Abend wurde ich während der Übertragung des Fußballspieles England gegen Spanien durch eine heftige Explosion gegen 21.15 Uhr aufgeschreckt“, berichtet er. Es sei noch eine zweite Detonation zu hören gewesen. Und zu sehen war jede Menge Rauch. „Die Rauchentwicklung war gewaltig“, sagt Olie. Seine Sorge war, dass das Feuer sichtbar Richtung Wald zog. Es sei Gott-sei-Dank nach einer Viertelstunde bereits weniger Rauch zu sehen gewesen.