Bundesstraße 9 in Kerken : Betrunkener überschlägt sich mit BMW – zwei Schwerverletzte

Bundesstraße 9 in Kerken

Nieukerk Die beiden Insassen eines BMW sind am Sonntag schwer verletzt worden, als sie mit ihrem Wagen von der Straße abkamen, in ein Feld fuhren und sich mit dem Auto überschlugen. Der Fahrer hatte Alkohol getrunken, wie ein Test ergab.

Zwei Verletzte hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am frühen Sonntagmorgen auf der B 9 (Klever Straße) in Nieukerk ereignete.

Wie die Polizei am Montag dazu weiter mitteilte, war gegen 3.15 Uhr ein 34-Jähriger aus Oberhausen mit seinem 3er BMW auf der B 9 in Richtung Kerken unterwegs. Mit im Wagen saß ein 30-jähriger Beifahrer aus Kerken.

Auf Höhe der Hausnummer 110 kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über den Radweg neben der Fahrbahn in ein angrenzendes Feld. Dort überschlug sich der BMW, kam aber wieder auf den Reifen zum Stehen. Der 34-Jährige und sein Beifahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen, beide Männer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am BMW entstand Totalschaden.