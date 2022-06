Rettungshubschrauber im Einsatz : B9 in Nieukerk nach schwerem Unfall gesperrt

Bei dem Unfall in Kerken sind mehrere Rettungskräfte im Einsatz. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Nieukerk Auf der B9 in Nieukerk gab es am Donnerstag einen schweren Unfall. Die Straße ist in beide Richtungen gesperrt, mehrere Rettungskräfte sind im Einsatz.

