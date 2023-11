Totalschaden bei Unfall auf der B9 Auto prallt in Kerken gegen Baum – 51-Jährige wird schwer verletzt

Am Freitag gegen 5.10 Uhr ist eine 51-jährige Frau auf der Klever Straße (Bundesstraße 9) von Kerken kommend in Richtung Geldern gefahren. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie nach Angaben der Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen, wo ihr Hyundai gegen einen Baum am Straßenrand prallte.