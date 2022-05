Nachgeholter Neujahrsempfang : Kerken zeichnet Ehrenamtler aus

Kerken Beim Frühjahrsempfang der Gemeinde hat Bürgermeister Dirk Möcking drei mal den Ehrenamtspreis vergeben. Zudem sprach er über die Ziele beim Klimaschutz.

Der traditionelle Neujahrsempfang der Gemeinde Kerken fand dieses Jahr im Mai statt – und hieß dementsprechend auch Frühjahrsempfang. 2021 musste er wegen der Pandemie ganz wegfallen, auch 2022 konnte er nicht wie üblich im Januar stattfinden. Also holte Kerken die Veranstaltung im Mai nach – und taufte sie kurzerhand um, in Frühjahrsempfang. „Es war uns auch für die Ehrenamtlichen wichtig, dass bei der Ehrung die Familie und die Freunde dabei sein können“, sagt Bürgermeister Dirk Möcking. Das war im Januar aufgrund der Corona-Lage noch nicht möglich.

Bürgermeister Dirk Möcking ehrte im Adlersaal drei Kerkener, die sich mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit in der Gemeinde verdient gemacht haben. Da ist zum einen Kerstin Sillekens. Sie kommt aus Winternam und ist gleich an drei Stellen ehrenamtlich aktiv: in der katholischen Kirchengemeinde, beim TSV Nieukerk und bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kerken. Beim TSV ist sie unter anderem die Abteilungsleiterin beim Rollkunstlauf.