Polizei sucht stundenlang mit Hubschrauber in Kerken 83-Jähriger kippt mit E-Scooter um und muss die Nacht draußen verbringen

Da der Senior ein Handy dabei hatte, konnte die Polizei zumindest grob den Bereich eingrenzen, in dem sich der 83-Jährige aufhalten muss. Doch da der Empfang in dem Gebiet schlecht ist, war die Position nicht genau zu bestimmen. Wegen der schlechten Witterung musste der Helikopter zwischenlanden, ging kurz danach aber wieder in die Luft und kreiste die ganze Nacht über dem Gebiet. Morgens um 5 Uhr brach der Hubschrauber erst einmal den Einsatz ab. Gleichzeitig wurde am Boden die Suche noch verstärkt. Weil es in unwegsames Gelände ging, forderte die Feuerwehr aus dem Kreis Viersen Quads an, um auch abseits der Straßen suchen zu können. Auch die Angehörigen beteiligten sich an der Suche. Zudem hatten sich einige Landwirte bereit erklärt, per Traktor durch den Bereich zu fahren und nach dem Vermissten Ausschau zu halten. Doch alle Anstrengungen blieben erst einmal ohne Erfolg.