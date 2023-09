Übergabe an Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking Über 2000 Unterschriften für den Eyller See

Die Frage um das Fortbestehen des Eyller Sees als öffentlicher Badesee bewegt die Gemüter in Kerken und Umgebung weiterhin. Nach einem Stammtisch der BVK Ende Juli startete der Kerkener Bürger und freie Journalist Siegfried Herrmann eine Unterschriftenaktion. Sie soll das enorme öffentliche Interesse der Bürger gegenüber Rat und Verwaltung dokumentieren. Jetzt übergab er die bei der Aktion gesammelten Unterschriften an Bürgermeister Dirk Möcking. Insgesamt 2057 Personen, überwiegend aus Kerken und Umgebung, hatten unterschrieben. Die Unterschriftenlisten lagen in 14 Geschäften in Kerken und den umliegenden Orten aus. „Teilweise haben sich die Geschäftseigentümer mit großem Engagement an der Aktion beteiligt“, so Herrmann. Die Übergabe der Unterschriften fand am Eyller See statt. Anwesend war auch der derzeitige Pächter und Betreiber Heiko Jürgens.