Klassik in Straelen : Klavierkonzert in der Bonhoeffer-Kirche

Kenji Miura spielt am 19. März in Straelen in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. Foto: Jeremy Knowles

Straelen Kenji Miura aus Japan gastiert auf Einladung des Kulturrings am 19. März in der Blumenstadt. Er spielt unter anderem Werke von Schumann und Liszt.

Auf Einladung des Kulturrings gastiert am Samstag, 19. März, der Pianist Kenji Miura aus Japan ab 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) in der evangelischen Dietrich Bonhoeffer-Kirche, Bahnstraße 23, in Straelen. Schon 2016 begeisterte Miura mit seiner Virtuosität das Straelener Publikum. Die Neuauflage des Klavierkonzerts war eigentlich schon für Herbst 2020 geplant, musste aber wegen der Pandemie verschoben werden.

Als Gewinner des Grand Prix und drei weiterer Sonderpreise beim renommierten Long-Thibaud-Crespin Wettbewerb 2019 markierte Kenji Miura seinen Platz in der Musikwelt. Weitere internationale Preise sind unter anderem die Goldmedaille beim Internationalen Musikwettbewerb Manhattan 2019, der 1. Preis beim Internationalen Shigeru Kawai Klavierwettbewerb 2017, der 1. Preis beim Berliner Steinway Wettbewerb 2017, das „Outstanding Diploma“ und gleichzeitig der Alink-Argerich-Foundation Award beim Hamamatsu Internationalen Klavierwettbewerb 2015. Zu seinen zahlreichen Einladungen auf der ganzen Welt zählen Philharmonie und Konzerthaus in Berlin, das Radio France Auditorium in Paris und Wigmore Hall in London. Auftritte bei bedeutenden Festivals beinhalten das Klavierfestival Ruhr, das Festival Chopin de Lyon, das Vilnius Piano Festival, das Chopin Festival in Tokio und das „Argerich‘s Meeting Point in Beppu“ der Argerich Arts Foundation.

Kenji Miura, 1993 in Japan geboren, bekam mit vier Jahren seinen ersten Klavierunterricht. 2006 wurde er von The Purcell School of Music in London mit 13 Jahren aufgenommen, erhielt dort das Stipendium Music and Dance Scheme von der Britischen Regierung und studierte Klavier bei Roshan Magub und William Fong. 2011 bestand er die Aufnahmeprüfungen an der Royal Academy of Music in London, Universität der Künste Berlin und dem hochangesehenen Curtis Institute of Music in Philadelphia.

Im Sommer 2012 verließ er die Musikwelt und verbrachte über ein Jahr in Japan, in dem er Arbeitserfahrungen sammelte. In seiner Freizeit leistete er gemeinnützige Freiwilligenarbeit für Kinder in Not. Im April 2014 kehrte er zum Klavier zurück und studiert seitdem an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin.

Für Straelen plant Miura folgendes Programm: Franz Schuberts Impromptu Op.90-3, von Francis Poulenc Improvisations Nr.7,12,15, von Frederic Chopin Vier Impromptus Op.29,36,51,66, von Robert Schumann Arabesque Op.18, von Claude Debussy: Arabesques Nr.1&2 sowie von Franz Liszt die Sonate in h-moll

Zutritt zur Veranstaltung haben nur 2G+-Personen mit Nachweis. Bei einer kurzfristigen Verschiebung behalten die Eintrittskarten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.