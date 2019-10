Kempener Landstraße in Stenden : Autounfall mit sieben Verletzten

Stenden Sieben Erwachsene und Kinder wurden bei einem Unfall am Samstag auf der Kempener Landstraße verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit sieben Verletzten ist es, wie die Polizei am Montag mitteilte, am Samstag in Stenden gekommen. Gegen 13.20 Uhr wollte eine 52-jährige Autofahrerin aus Kerken von der Dorfstraße aus die Kempener Landstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 32-jährigen Autofahrers aus Goslar, der die Kempener Landstraße in Richtung Aldekerk befuhr. Er rutschte in den Straßengraben.