Ärger in Sevelen über Ausschluss privater Feiern “Dann ist der Name Bürgerhaus Etikettenschwindel“

Das Bürgerhaus Sevelen ein Etikettenschwindel? So zumindest formuliert es die SPD. Wenn die geplante Nutzungsänderung durchgeht, dann können in Zukunft keine privaten Feiern mehr in dem Gebäude an der Dorfstraße in Sevelen stattfinden. Und damit stünde das Bürgerhaus ja nicht mehr allen Bürgern zur Verfügung, so die Argumentation vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Sascha Kujath.