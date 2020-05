Diskussion im Issumer Umweltausschuss : Aus für Wald-Idee mit Kiri-Bäumen in Issum

Aus für Wald-Idee mit Kiri-Bäumen in Issum

Issum Die FDP verteidigte ihren Vorschlag im Umweltausschuss mit vielen Argumenten. Sie wollte ökologische und ökonomische Aspekte miteinander verbinden und schlug einen Kommunalwald mit Kiri-Bäumen vor. Ohne Erfolg.

Mehr Wald für Issum, das wollen irgendwie alle Parteien. Nur bei der Gestaltung gehen die Meinungen teilweise weit auseinander. Entschieden wurde beim Ausschuss für Umwelt, Ortsgestaltung und Denkmalpflege am Dienstagabend unter anderem über den Vorschlag der Issumer FDP. Die wollte ökologische und ökonomische Aspekte miteinander verbinden und schlug einen Kommunalwald mit Kiri-Bäumen vor. Diese schnell wachsenden Bäume sollten in acht bis zehn Jahren gefällt werden und das Holz zu Geld gemacht werden. Sie versprachen einen Gewinn von etwa 100.000 Euro in zehn Jahren. Die Bäume wachsen nach.