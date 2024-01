Auftritt in Kapellen Keine DVD von Johannes Oerdings „Heimspiel“

Viele Fans dürften enttäuscht sein. Hätten sich doch das dreistündige Konzert sicherlich in Ruhe zu Hause noch einmal ansehen wollen. So ganz müssen sie dennoch nicht auf den Sänger verzichten. Voraussichtlich ab Frühjahr schlüpft er in der nächsten Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ erneut in die Rolle des Gastgebers. Die Dreharbeiten in Südafrika stehen im Februar an, zu sehen sein wird die Sendung wieder bei Vox. „Wow! Es ist immer so eine spannende und besondere Zeit für mich, mit all diesen talentierten Künstlern zusammen zu sein und Musik machen zu dürfen“, ließ Oerding im Vorfeld verlauten. Mit dabei sind diesmal Joy Denalane, Tim Bendzko, Eva von Juli, Emilio, Sammy Amara von den Broilers und Eko Fresh. „Ich bin dankbar für das Vertrauen und die Wertschätzung, zum fünften Mal so eine fantastische Runde hosten zu dürfen“, kommentiert er die Entscheidung.