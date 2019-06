Unternehmerabend der Kreis-Wirtschaftsförderungsgesellschaft : Keine Angst vor der Altbau-Sanierung

Wachtendonk Wachtendonk mit seinem historischen Ortskern bietet gute Möglichkeiten für spannende Bauprojekte, zeigte sich beim Unternehmerabend der Kreis-Wirtschaftsförderungsgesellschaft „Wohnungsbau, Bedarfe, Flächen, Programme“.

Konzept An 16 Unternehmerabenden in 16 Kommunen wird die Wfg Kreis Kleve das Thema „Wohnungsbau: Bedarfe – Flächen – Programme“ beleuchten. Weiter geht es am 27. Juni in Weeze. www.wfg-kreis-kleve.de.

Und auch in Sachen Finanzierung und für Investoren in Sachen Abschreibung bietet der Altbau interessante Möglichkeiten, zeigte sich in der Gesprächsrunde der Banker. Stephan Kunz von der NRW-Bank, Ulrich Platen und Rainer Pütz von der Sparkasse Krefeld und Michael Janßen von der Volksbank an der Niers gaben praxistaugliche Tipps für Bauherrn. Und dass der Bedarf besonders in Wachtendonk da ist, daran ließen sie keinen Zweifel aufkommen. Michael Janßen berichtete von vielen Wachtendonker Kunden, die am Ende in andere Orten bauen mussten, weil sie in der Heimat nicht das geeignete Grundstück oder Haus fanden.

Insofern bleibt neben der Altbausanierung auch der Neubau ein wichtiges Thema. Laut der Wohnungsbaustudie für den Kreis Kleve sind gut 50 neue Wohnungen pro Jahr bis 2030 in Wachtendonk und Wankum erforderlich. Angesichts der überdurchschnittlich hohen Kaufkraft in Wachtendonk sollten dabei vor allem auch zentrumsnahe, barrierefreie Wohnungen geschaffen werden, die durchaus in Ausstattung und Preis anspruchsvoll sein dürfen. Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt freute sich deshalb, dass die Gemeinde drei Neubaugebiete mit Mehrfamilienhäusern plant. Als „Ringeltäubchen“ bezeichnete Franz-Josef Dellbeck, Fachbereichsleiter Bauen und Wirtschaftsförderung, dabei das zentrumsnahe Gebiet, das Wachtendonk nun entwickeln kann. Er will, dass es nicht mehr als Überschwemmungsfläche gilt. Dort sollen bis zu 110 Wohneinheiten entstehen, am besten komplett durch Investoren geplant und umgesetzt. Dellbeck räumte ein, dass da noch einiges zu klären sei, besonders die Verlagerung von Tennisplatz und Kleingartenanlage. Dass Wachtendonk so attraktiv ist, liegt nicht nur am historischen Ortskern. „Die Infrastruktur stimmt, die Verkehrsanbindung ist bestens und trotzdem sind bei uns die Grundstücke noch günstiger als etwa in Kempen oder Straelen“, so Aengenendt. Schwachpunkt sei der soziale Wohnungsbau. In den letzten Jahren ist in diesem Bereich nichts mehr passiert. Dass aber auch diese Variante für Investoren spannend sein könnte, betonte Stephan Kunz von der NRW-Bank. Seit kurzem gebe es mögliche Tilgungserstattungen, so dass ein Ein-Millionen-Projekt am Ende nur 800.000 Euro kosten könnte. Da werde der Bau trotz der Mietpreisbindung durchaus interessant.