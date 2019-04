50 Jahre Pfadfinderschaft Geldern : Kein Sommer ohne Zeltlager

Lagerrunde im Camp, Lagerfeuer. Foto: Sommercamp Castra Nova

Geldern Dieses Jahr schlagen die Pfadfinder aus Geldern zum 50. Mal ihr Lager auf. Seit zehn Jahren verbringen sie den Sommer am Holländer See. Johannes Krenn war fast jedes Jahr dabei und erzählt von Lagerrunden, langen Nächten im Zug, kleinen und ganz großen Erlebnissen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Verena Kensbock Von Verena Kensbock Autorendetails aufklappen Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein. zum Autorenprofil

1970 war Willy Brandt Bundeskanzler, Brasilien wurde Fußball-Weltmeister und die Beatles haben sich getrennt. Seitdem ist viel passiert. Doch für Johannes Krenn gab es in den vergangenen 50 Jahren immer eine Konstante: Das Zeltlager der deutschen Pfadfinderschaft in Geldern. Krenns Eltern hatten die Gruppe damals gegründet, unabhängig von Religion und politischer Ausrichtung. 1970 haben die Betreuer und Kinder zum ersten Mal ihre Taschen gepackt und sind nach Usigheim bei Würzburg gefahren. Es war das erste von mittlerweile 50 Lagern der Pfadfinderschaft Geldern.

Schon beim zweiten Lager, das 1971 in Geldern stattfindet, ist Johannes Krenn dabei, damals erst zwei Jahre alt. Seitdem hat er fast jeden Sommer mit den Pfadfindern verbracht. Nur 2008 und 2009, als das Zeltlager am Diemelsee im Sauerland stattfindet, verbringt Krenn den Urlaub stattdessen mit seiner Frau und den beiden Töchtern an der Nordsee. „Das war auch schön“, sagt er heute. „Aber das Zeltlager hat mir gefehlt. Mit zwei Kindern ist einfach zu wenig Trubel.“ Denn sonst sind Krenn und die anderen Organisatoren und Betreuer es gewohnt, auf etwa 60 Kinder aufzupassen.

Anfangs, sagt Krenn, war das Lager noch recht klein, es fuhren hauptsächlich Kinder aus Geldern mit. Oft führte die Reise die Pfadfinder für drei Wochen in die Pfalz oder nach Bayern. Johannes Krenn erinnert sich noch an lange Fahrten, an Nächte im Zug, ans Schlafen im Zelt. „Es ist ein außergewöhnliches Erlebnis, ohne die Eltern und Betreuer in einem Zelt zu schlafen“, sagt er. „Als Kind wird man da schnell sehr selbstständig.“

Mit vereinten Kräften: So lief der Aufbau bei einem der ersten Lager im Jahr 1979 in Immenhausen bei Kassel in Hessen. Foto: Johannes Krenn

Das hat er auch bei seiner eigenen Tochter gemerkt. Als sie drei Jahre alt war, konnte seine hochschwangere Frau nicht mitfahren und blieb zuhause. Also nahm Johannes Krenn seine Kleine mit ins Lager. „Als wir zurückkamen, brach meine Frau in Tränen aus“, erzählt Krenn. „Denn unsere Tochter hatte sich so verändert, so einen großen Sprung gemacht.“ Und es ist eine feste Bindung zwischen Vater und Tochter entstanden.

Schon wenige Jahre nach dem Start 1970 habe es sich ergeben, dass auch Kinder mit ins Lager fahren wollten, die nicht der Pfadfinderschaft angehörten. Darum habe man die Ferienfahrt auch für andere Kinder geöffnet, erzählt Krenn. Mittlerweile kommen auch Teilnehmer aus aller Welt mit: Kinder und Betreuer aus Russland, Italien, Spanien, Belgien und den Niederlanden.

Eine junge Teilnehmerin gibt 1983 in Forchtenberg in Bayern am Ende des Zeltlagers das Pfadfinderverprechen ab. Foto: Johannes Krenn

Weil die Fahrten irgendwann zu teuer wurden, verbringen die Pfadfinder ihre Ferien seit zehn Jahren in Geldern am Holländer See. Der Name: Castra Nova, das neue Lager. Sonst sei alles beim Alten geblieben. Rund 60 Kinder und 30 Betreuer tummeln sich dann auf dem Platz, der einem kleinen Dorf gleicht.

Und eines fasziniert Johannes Krenn immer wieder: „Wir haben kein Handyverbot. Aber schon nach wenigen Tagen hat kein Kind mehr ein Handy in der Hand.“ Sie bräuchten es einfach nicht mehr – zumindest nicht für die Zeit im Zeltlager.

1978 verbringen die Pfadfinder den Sommer am Bärenbrunnerhof in der Pfalz. Foto: Johannes Krenn