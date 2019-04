Stadtentwicklung in Geldern : Stillstand am „Kapuzinertor“

Stillstand am „Kapuzinertor“

Stadtentwicklung in Geldern

Geldern Die Abrissarbeiten sind schon vor rund zwei Monaten beendet worden. Doch seitdem tut sich so gut wie nichts auf der großen Fläche zwischen Ostwall, Sandsteg und Kapuzinerstraße. Der Investor wartet noch auf die Baugenehmigung.

Eines steht fest: Bis Ende 2019, wie ursprünglich vorgesehen, wird das „Kapuzinertor“ nicht gebaut sein. „Ich gehe jetzt von einer Fertigstellung Mitte 2020 aus“, teilte Investor Reinhard Fleurkens am Donnerstag den Stand der Dinge bei dem großen Projekt in Gelderns Innenstadt mit. Zwischen Ostwall, Sandsteg und Kapuzinerstraße soll an Stelle des Berufskollegs der neue Einkaufs-Komplex entstehen.