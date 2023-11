Unterschiedliche Gründe Kerken und Issum bleiben ohne Deutschlandticket

Tief enttäuscht zeigt sich die Fraktion der BVK über die Ablehnung des Deutschlandtickets im Rat Kerken und hat dazu nun eine Pressemitteilung herausgegeben. „Wir finden es unverständlich, dass hier an Kerkens Jugend gespart wird, wo wir für so viele andere Dinge mehr Geld ausgeben. Gerade in einer Gemeinde wie Kerken mit zwei Bahnhöfen ist das ein schlechtes Signal“, so die Fraktionsvorsitzende Patricia Gerlings-Hellmans.