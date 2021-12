Bürgermonitor : Vergessen von der Deutschen Glasfaser

Die Nachbarn haben schnelles Internet. Familie Peeters Soppe soll für die wenigen Meter bis zu ihrem Haus mehrere Tausend Euro zahlen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Sevelen Familie Peeters Soppe hat neu gebaut in Sevelen. Angeblich hätten sie den alten Vertrag mitnehmen können. Nun sollen sie 3170 Euro für den Anschluss zahlen, weil das Haus als Neubau doch nicht mit eingeplant war. Alle anderen Nachbarn sind angeschlossen.

Am Telefon klang alles so einfach. Den bisherigen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser mitnehmen, kein Problem. Familie Peeters Soppe zog von Issum nach Sevelen auf den Gartenweg und wollten auch dort nicht auf das schnelle Internet verzichten. Bei den Nachbarn funktioniert das auch, Familie Peeters Soppe wartet nach zwei Jahren immer noch auf den Anschluss an das Netz der Deutschen Glasfaser.

Der Grund, oder besser gesagt, der besondere Umstand: Familie Peeters Soppe hat am Gartenweg neu gebaut. Das Haus mit der Nummer 6 gab es vorher nicht. Sollte und müsste kein Problem sein. Allerdings habe man das Wohngebiet in Sevelen, was unter den geförderten Ausbau Sevelen-Vorst fiel, bereits geplant gehabt, bevor der Anruf der Familie Peeters Soppe kam, so die Auskunft der Deutschen Glasfaser. Im Oktober 2018 seien die Planungen abgeschlossen gewesen, am 23. April 2019 meldete sich die Familie beim Unternehmen. Während den Planungen konzipiere man auch Reserven, erklärt Dennis Slobodian, Sprecher der Deutschen Glasfaser. In diesem Fall aber leider nicht.

Aber die Deutsche Glasfaser machte der Familie ein Angebot. Am 9. November hieß es, für 1702 Euro könne ein Anschluss zur Verfügung gestellt werden. Im Januar 2021 kam scheinbar Schwung in die Sache. „Wir haben dann von dem Angebot der Freundschaftswerbung Gebrauch gemacht und uns erneut für einen Anschluss vertraglich angemeldet“, erklärt Michaela Peeters ihr stetes Bemühen, doch noch einen Anschluss der Deutschen Glasfaser zu bekommen. Am 8. Februar kam die Bestätigung: „Die Deutsche Glasfaser wolle schnellstmöglich für uns tätig werden, teilten sie uns mit.“ Die Familie wurde gebeten, Zeichnungen, Lageplan und die Mitteilung, wo die Leitungen liegen zu schicken. „Die ich natürlich sofort zugesandt habe. Ich habe nie eine Antwort erhalten“, so das Resümee. Stattdessen gab es nach längerem Nachbohren die Mitteilung, Anschluss an die Deutsche Glasfaser ja, aber gegen Zahlung von 3170 Euro. „Es ist unbeschreiblich“, sagt Michaela Peeters über den Verlauf der Verhandlungen mit der Deutschen Glasfaser.

Dennis Slobodian von der Deutschen Glasfaser erklärt den Aufschlag damit, dass die Berechnungen des Tiefbauunternehmens bei dem ersten Angebot elf Meter zu wenig beinhaltet hatten. „Das war ein Fehler des Tiefbauunternehmens.“ Ohnehin seien die hohen Anschlusskosten im großen und ganzen den Tiefbaumaßnahmen geschuldet. „Die Lösung wäre gewesen, wenn der Kunde die Kosten getragen hätte“, sagt Slobodian, wie die Familie doch noch zum schnellen Internet kommen könnte.

Angesichts dessen, dass das Kabel nur wenige Schritte weg liegt, kann Familie Peeters Soppe die hohen Kosten nicht nachvollziehen. „Wir sind einer der wenigen „grauen Flecken“ mit nicht so schnellem Internet. Wenn alle zu Hause sind mit Homeoffice und Internet für die Schule wird es eng“, fürchtet Michaela Peeters, die aktuell bei der Telekom unter Vertrag ist.