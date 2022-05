Kabarett in Geldern : Der geballte Witz des Niederrheins

Geldern Stefan Verhasselt, Ludger Kazmierczak und Ingrid Kühne begeisterten gemeinsam als „Fanta 3“ in der Gelderner Lise-Meitner-Aula. Für die gebürtige Aldekerkerin war es die Rückkehr in ihre alte Schule.

Als einen „wunderschönen Klang“ empfand Stefan Verhasselt, WDR 4-Moderator aus Kempen, den Applaus in der „Herzogstadt Geldern“. Er vertrat als gebürtiger Straelener den Süden des Kreises. Lebhaft erinnerte er sich an den sogenannten Diener, einen „90 Grad Verbeuger“, den er nicht nur für seine Tante Mechtild machen musste. Das damalige Einmachen in Weckgläsern für schlechte Zeiten bezeichnet er als das Hamstern der Siebziger Jahre. Das Gendern betrachtete er in Geldern aus dem niederrheinischen Blickwinkel, dem sogenannten „Assoziationsprackesieren“. Wenn man nämlich von „Fensterputzer innen“ spricht, wer putzt die dann von außen? Auch die Pandemie mit Lockdown, bei dem das in den Tag hineinleben, sich wie Rente anfühlte, machte er zum Thema. Die meisten haben sich in der Zeit wohl sehr verwundert mit der eigenen Umgebung beschäftigt. Mit der ihm eigentümlichen Sprache hielt Verhasselt dem Niederrheiner in der Aula den Spiegel vor: Die Steigerung von „nix“, ist „gar nix“ und „überhaupt nix“. Wir streichen „gute“ Butter aufs Brot, holen den „guten“ Anzug bei Feierlichkeiten raus und lesen, wenn überhaupt nur ein „gutes“ Buch. Der typische niederrheinische Begrüßungssatz lautet „Wat macht ihr denn hier?“ Und die Äußerung „Da geht et Telefon“ lässt ihn darüber nachdenken, wo es denn „hingehen“ könnte.