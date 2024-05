Christoph Weß wechselt zum Klinikum Westmünsterland Kaufmännischer Direktor verlässt Clemens-Hospital

„Meine Arbeit für den Träger führte mich dabei regelmäßig zu Kliniken an der Weinstraße bis ins südliche Rheinland-Pfalz sowie in den saarländischen Hochwald“, sagt Weß. Neben seinem Büro auf dem Gesundheitscampus St. Clemens arbeitet er wöchentlich auch in seinem zweiten Büro in der Hauptverwaltung der ctt in Trier. Die langen Fahrtzeiten zu den Reha-Kliniken der ctt seien auch ein Grund für seine Entscheidung, so der Geschäftsführer, der mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Xanten lebt. „Doch diese fällt mir schwer, insbesondere nach einer über zehn Jahre langen und erfüllenden Zeit im Dienst der Gelderner Einrichtungen und des Trägers, die von vielen positiven Kontakten und Arbeitsergebnissen geprägt war“, betont Weß.