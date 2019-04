Rundreise der Spargelprinzessin : Katrin I. besucht die RP-Redaktion

Katrin I. und ihr Grenadier in der Redaktion der RP. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Hoher Besuch in der RP-Lokalredaktion in Geldern: Mit frischem Spargel und kleinen daraus zubereiteten Köstlichkeiten machte Katrin I. auf ihrer Rundreise am Donnerstag auch am Markt Station. Als Eskorte waren wieder die Rennradfahrer „Sturzvogel Walbeck“ mit dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Spargelprinzessin, Spargelgrenadier Heinz-Josef Heyers und Hofdame Lucia Quinders berichteten über den guten Start in die Saison. Zuvor war die Prinzessin schon bei Bürgermeister Sven Kaiser, den Niederrhein-Nachrichten und ihrem Sponsor Ford Lauff zu Gast. Weiter ging es dann nach Kleve zu Landrat Wolfgang Spreen und erstmals auch nach Weeze zu Bürgermeister Uli Francken. Am Nachmittag war die Volksbank in Walbeck die letzte Station der Rundreise.