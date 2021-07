Beratung im Kreis Kleve : Schnelle Hilfe – auch in Corona-Zeiten

Kreis Kleve 1108 Menschen haben im vergangenen Jahr die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) im Bistum Münster im Kreis Kleve in Anspruch genommen. Weihbischof Rolf Lohmann informierte sich vor Ort über die Situation.

Für alle Menschen da sein, die Rat suchen oder Hilfe brauchen – unabhängig von Geschlecht, Alter, Religionszugehörigkeit oder sexueller Orientierung: Das ist das Ziel der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) im Bistum Münster . Im Kreis Kleve ist die EFL in Geldern, Kevelaer, Goch, Emmerich und Kleve mit Beratungsstellen vertreten, das aus 14 Fachkräften bestehende Team wird von Stephan Billen geleitet. „Im vergangenen Jahr haben 1108 Menschen unser Angebot in Anspruch genommen“, blickt Billen zurück.

Man habe in der Corona-Zeit schnell reagiert und neue Beratungsmöglichkeiten per Mail, Telefon und Videochat ermöglicht und so vielen Menschen durch die belastende Zeit geholfen. „Wir haben uns das Ziel gesetzt, in allen Städten und Gemeinden des Kreises Kleve mit unseren Angeboten präsent zu sein und mit Partnern wie etwa den Familienzentren zu kooperieren. Während der Pandemie war das lange nicht möglich, dennoch haben wir es geschafft, bestehende und neu geschaffene Beratungsangebote miteinander zu verbinden“, erklärt Billen.