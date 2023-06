Karten-Vorverkauf hat begonnen Kino unter freiem Himmel im Spaßbad Hexenland

Karten sind im Spaßbad Hexenland in Sevelen und in der Zentrale im Rathaus Issum erhältlich. Der Eintritt beträgt vier Euro pro Person, Familienkarten für Eltern mit eigenen Kindern kosten zwölf Euro. Vor allem die Vorstellung am Freitag war in den vergangenen Jahren sehr schnell ausverkauft. Wer also garantiert dabei sein will, sollte sich bereits jetzt seine Karte sichern.