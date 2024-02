„Das Wasser des Lebens“ in der Bofrost-Halle Kartenvorverkauf für Straelener Weihnachtsmärchen startet

Das „Wasser des Lebens“ ist der Titel des nächsten Weihnachtsmärchens in der Straelen Bofrost-Halle. Der Kartenvorverkauf für alle Vorstellungen startet bereits am Dienstag, 12. März. Mehr als 8500 große und kleine Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im vergangenen Jahr die Aufführen von „Das blaue Licht“. Dank dieser großen Resonanz gehört diese traditionelle Familienveranstaltung mittlerweile zu einem der größten Kindertheater-Events am Niederrhein.