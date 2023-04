Ameldung per E-Mail in Geldern Kartenvorverkauf für Kinderferienspiele

Jetzt geht es bald los: Das Anmeldeverfahren startet am Dienstag, 2. Mai. Ab 8 Uhr können die Eltern dann ihre Kinder per E-Mail an ferienspiele@checkpoint-geldern.de anmelden. In der Anmeldung enthalten sein müssen der Familienname, die Anzahl benötigter Karten für eigene Kinder und eine Telefonnummer, um einen Termin zur Kartenabholung zu vereinbaren.