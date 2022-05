Veranstaltung in den Sommerferien : Verkaufsstart für Ferienspiele

Das Waldfreibad Walbeck lockt in den Sommerferien mit Badespaß. Foto: Herbert van Stephoudt

Geldern Pro Woche können vom 18. Juli bis 5. August 150 Gelderner Schulkinder teilnehmen. Anmeldung per E-Mail. Der Eingang entscheidet über die Reihenfolge der Kartenvergabe.

Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Geldern wieder die beliebten Ferienspiele in den Sommerferien an. In diesem Jahr haben Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren die Möglichkeit, vom 18. Juli bis 5. August an der Ferienveranstaltung teilzunehmen.

Angeboten wird das Programm von montags bis freitags zwischen 9.15 Uhr und 17 Uhr. Insgesamt können pro Woche maximal 150 Gelderner Schulkinder teilnehmen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. „Ob die Kinder wie in den beiden Vorjahren wieder in Kleingruppen unterteilt werden, hängt von der jeweiligen Corona-Situation und den Vorgaben ab“, sagt Monika Gottschlich vom Bereich Jugend und Familie der Stadt Geldern.

Erneut wird es ein spezielles Anmeldeverfahren geben: Ab Montag, 2. Mai, können Eltern ihre Kinder ab 8 Uhr per E-Mail unter ferienspiele@checkpoint-geldern.de anmelden. In der Anmeldung müssen enthalten sein: der Familienname, die Anzahl an benötigten Karten für eigene Kinder, eine Telefonnummer, um einen Termin zur Kartenabholung zu vereinbaren, einer der Sammelpunkte, an dem das Kind einsteigen soll und die Woche oder Wochen, für die die Karte gekauft wird. Eine Übersicht über die Kosten und jeweiligen Sammelpunkte sowie das Anmeldeformular ist unter „www.geldern.de – Ferienspiele – Downloads“ zu finden.

Der Eingang der E-Mails entscheidet über die Reihenfolge der Kartenvergabe. Nach vorheriger Terminvereinbarung können die Ferienspielkarten gegen Abgabe des ausgefüllten Anmeldeformulars sowie des Teilnahmebeitrages im Jugendzentrum „check point“, Kapuzinerstraße 34 in Geldern, abgeholt werden. Sollten Eltern die Anmeldung nicht selbst ausdrucken können, liegen auch Formulare im Jugendzentrum bereit.

Das Programm wird wie üblich aus dem kreativen, sportlichen, musikalischen und handwerklichen Bereich von geschulten Betreuern auf dem Veranstaltungsgelände in Pont gestaltet. Zusätzlich wird auch wieder ein Ausflug organisiert. Der Bustransfer, ein warmes Mittagessen und Eintrittsgelder sind im Preis enthalten. Weitere Informationen erhalten Eltern bei der Anmeldung. Bei Fragen stehen als Ansprechpartner Daniel Mommen und Steffen Holla im Jugendzentrum Checkpoint unter Telefon 02831 2646 oder Monika Gottschlich vom Bereich Jugend und Familie unter Telefon 02831 398780 als Ansprechpartner zur Verfügung.

(RP)