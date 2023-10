Literaturfest zum „Herr der Ringe“ Karten für Tolkien-Tage werden knapp

Die nächste Ausgabe der Tolkien-Tage in Pont wirft ihre Schatten voraus und verspricht ein umfangreiches Programm für alle Tolkien-Enthusiasten und Fantasy-Liebhaber. Vom 24. bis 26. Mai 2024 verwandelt sich das Sport- und Freizeitgelände Eichental in Pont erneut in eine magische Welt voller Abenteuer, Fanatsie und Inspiration.