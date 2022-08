Premiere in Straelen : Spielfeld für Unternehmer und Azubis

Auf Augenhöhe begegnen sich Unternehmer und Schüler an den Kickertischen in der Bofrost-Halle. Foto: Lisa Prinzler

Straelen Zum ersten Mal findet in Straelen der Karrierekick statt. Firmenvertreter und Schüler bilden in der Bofrost-Halle an 25 Kickertischen Teams. So lassen sich in ungezwungener Atmosphäre erste Kontakte knüpfen.

Der „Rohstoff“ Mensch wird knapp. Die Angehörigen der geburtenstarken Jahrgänge, die „Baby-Boomer“, wechseln massenhaft ins Rentnerdasein. Unternehmen fast aller Branchen suchen händeringend nach neuen Mitarbeitern. „Nachwuchskräftemangel“ und „Facharbeitermangel“ sind Schlagworte, die immer wieder die Schlagzeilen bestimmen. Mit einer besonderen Veranstaltung, die ihre Straelener Premiere feiert, sollen Personalengpässe gelindert und jungen Menschen der Weg in die berufliche Zukunft gezeigt werden. Am Samstag, 20. August, kommt es zum „Karrierekick“.

Zwischen 8.30 und 15 Uhr begeben sich in der Bofrost-Halle Vertreter regionaler Unternehmen und Schüler auf Augenhöhe. Beim Kickern haben sie den ersten Kontakt, um sich in ungezwungener Atmosphäre über Ausbildung und Beruf auszutauschen.

Info Wissenswertes über die Anmeldung Unternehmen Sie zahlen 50 Euro plus Mehrwertsteuer, wenn sie Mitglied des Vereins „Aus Straelen“ sind. Für Externe kostet die Teilnahme 200 Euro plus Mehrwertsteuer.Die Preise sind durch die Unterstützung der Wirtschaftsförderung Straelen möglich, die jede Anmeldung mit 100 Euro bezuschusst. Anmeldung für Aussteller unter www.karriere-kick.de/straelen-aussteller/ Anmeldung für Schüler über den Link www.karriere-kick.de/straelen/

Als Veranstalter wollen der Verein „Aus Straelen“ sowie die Straelener Wirtschaftsförderung die Unternehmen der Region bei der Ausbildungsplatzbesetzung auf innovative Weise unterstützen. Gerade nach der langen Zeit, in der pandemiebedingt viele Formate und Veranstaltungen ausgefallen sind, freuen sich alle Beteiligten darauf, dass Begegnungen wieder möglich sind.

Insgesamt werden 25 professionelle Kickertische von der Firma „Kivent“ in der Bofrost-Halle aufgebaut. Über das Smartphone erhalten die Spieler pro Runde jeweils neue Kicker-Partner zugelost, wodurch viele interessante Kontakte entstehen. Kickern ist der ideale Einstieg und verrät eine Menge über die Teamfähigkeit und Softskills der potenziellen Azubis. Bei den Unternehmen punkten Menschlichkeit und das Herz für den Job.

„Nach Jahren, in denen die Veranstaltung verschoben werden musste, freuen wir uns, alternativ zu der in früheren Jahren bereits erfolgreich durchgeführten Ausbildungsmesse mit dem Karrierekick etwas komplett Neues anzubieten. Der sportlich unkomplizierte Anstrich passt zu Straelen“, erläutert Uwe Bons, der Straelener Wirtschaftsförderer.

Der erste Impuls zu der Veranstaltung kam von Nicolai Müller von der Straelener Steuerberatungsgesellschaft Dr. Müller, Hufschmidt. In Mönchengladbach hatte er den Karrierekick live erlebt und brachte die Anregung mit nach Straelen, die beim Vorstand von „Aus Straelen“ auf Begeisterung stieß.

Seit sechs Monaten laufen die Vorbereitungen. Neben den zwei Straelener Schulen wurden sechs weitere Schulen aus Geldern, Kempen und Nettetal angesprochen sowie zahlreiche Unternehmen kontaktiert, 1500 Flyer wurden verteilt. Mit der Airworks Hanns Loersch GmbH & Co. KG, Bofrost, Clever Führen GmbH, Dr. Müller, Hufschmidt Steuerberatungsgesellschaft mbH, Intersport Dorenkamp, Landgard, Niederrhein Manager, SWK und Tecklenburg konnten hochkarätige Sponsoren gewonnen und für das neue Format begeistert werden.

Zahlreiche Firmen haben sich bereits angemeldet. Nur noch wenige Plätze sind frei. Für sie bieten die Veranstalter am Vorabend zur Veranstaltung zusätzlich ein Netzwerkevent.