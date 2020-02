Karnevalszug am Sonntag : Nieukerk feiert mit viel Musik

Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der Karnevalszug in Nieukerk ist am Wochenende die größte Veranstaltung im Gelderland. Neun Musikgruppen ziehen mit. Es gibt keine Musikanlagen auf den Festwagen. Glasverbot in der Ortschaft.

Am Sonntag, 23. Februar, startet der 45. Karnevalszug pünktlich um 14.11 Uhr an der Sevelener Straße in Nieukerk. Insgesamt neun Musikgruppen begleiten den Zug durch Nieukerks Straßen.

Der Karnevalszugverein wird den Zug wie gewohnt anführen. Unterstützt wird er bei der Zugeröffnung vom Musikverein Lyra, Wachtendonk und den Trommlercorps der Freiwilligen Feuerwehr Tönisberg. Die Kerk´schen Helden mit Ihren 26 Kindern und 20 Erwachsenen reisen mit ihren kleinen Wägelchen durch die Zelte dieser Welt. Vielleicht treffen sie den Wagen und die Fußgruppe des Nieukerker Männergesangverein in Nord-Afrika. Der Musikverein Cäcilia Straelen muss wohl die Damen vom TSV Nieukerk im Weltall einsammeln, damit Sie mit den „Partysanen“ einen Kinderbuchhelden suchen können .Die KLJB Kerken macht eindringlich darauf aufmerksam, dass es ohne Landwirtschaft keine KLJB geben würde und verzückt die Zuschauer mit ihrem schönen Wagen und ihrer großen Fußgruppe mit tollen Kostümen, deren Ursprung aus einer Geschichte die 1904 entstand, die Herzen erfreut. Dann wird der Trommlerkorps schwarz/weiß Nieukerk trommelnd aufspielen und die Friends 4 Life mit ihren 28 Kindern und 25 Erwachsenen mit ihren schönen Kostümen zum Elferrat Nieukerk in den Norden Europa´s entführen. Die Zebras vom Musikverein Eintracht Nieukerk wird die Fußgruppe der Familie Kohnen in den wilden Westen begleiten, die aber Acht geben müssen das sie nicht von den liebevoll gestalteten Kostümen der Gruppe Fortmann aufgefressen werden.

Der Wagen der Radschläger Düsseldorf und der Fußgruppe befinden sich auf einer niemals endend wollenden Party. Der Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr Rheurdt begleitet die Mädels vom „Dido“-Club und die Jungs der“ Gruppe Horst“. Der FC Aldekerk gibt sich die Ehre und beschäftigt sich mit Straßenschildern bevor der Trommlercorps der freiwilligen Feuerwehr Stenden den Wagen und die Fußgruppe des Freundekreis Aengenesch zurück auf die Felder des Niederrheins holt. Der Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr Wankum beobachtet mit dem Wagen und der Fußgruppe der Marianischen Bruderschaft Vernum unsere hiesige Natur bevor der Spielmannszug Blau-Weiß Hartefeld Prinz Bodo dem 1. den Zugweg weist.

Zugweg: Aufstellplatz Industriestr./Sevelener Str./ Webermarkt/Michael-Buyx-Str./Eyller Str./Schulstraße/Kölner Str./ Krefelder Straße/ Friedensstraße/Mittelstraße/Elisabethstraße/Krefelder Straße/Lappstraße/Dennemarkstraße/Webermarkt/Krefelder Straße/Straelener Straße – Auflösung am Kreisverkehr.