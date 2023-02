Verbote zum Straßenkarneval Jeckes Treiben ohne Glas und Alkohol

Verboten sind in diesem Jahr Alkohol, Glas und mobile Musikanlagen bei den Karnevalszüge in Kapellen an der Fleuth am 12. Februar und in Veert am 18. Februar. Hier greifen der Bereich Ordnung und die Polizei auf Erfahrungswerte aus der „Vor-Corona-Zeit“ zurück. Seinerzeit zeigten die Verbote Wirkung. Deshalb haben sich die Karnevalsvereine VVK (Veert) und KKG (Kapellen) mit der Stadt Geldern und der Polizei auch in diesem Jahr wieder auf ein Glasverbot verständigt. Sowohl in Kapellen als auch in Veert betrifft dieses Verbot das Mitführen und Benutzen von Glasbehältern am Tag des jeweiligen Karnevalszuges in der Zeit von 11 bis 20 Uhr. Dercks: „Das Glasverbot hat allerdings nicht verhindert, dass einige Karnevalisten in der Vergangenheit auch durch Vandalismus aufgefallen sind. Dabei sind oft auch Kirchen und Friedhöfe das Ziel. Wir möchten daher, dass in den Ortszentren von Veert und Kapellen auch der Ausschank und der Konsum von Alkohol unterbleiben.“ Dieses Verbot gilt am Tag des jeweiligen Zuges ebenfalls von 11 bis 20 Uhr. Einzige Ausnahme: Der Getränkestand auf dem Kapellener Marktplatz, an dem sich nach dem Zug die Menschen zur Karnevalsfeier treffen. Hier wird der Ausschank für die Zeit von 15.30 bis 19 Uhr genehmigt.