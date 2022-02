Aktion des KfGeldern : Malwettbewerb zu Karneval

Geldern Zusammen mit den Kindern in Geldern möchte der KfGeldern trotz Corona Karnevalsstimmung verbreiten und die Innenstadt bunter machen.

Karneval wird nicht schon wieder ganz ausfallen – auch wenn der Verein Karneval für Geldern (KfGeldern) seine Neuauflage des Gelderner Straßenkarnevals auf 2023 verschieben musste. Zusammen mit den Kindern in Geldern möchte der KfGeldern trotz allem Karnevalsstimmung verbreiten und die Innenstadt bunter machen. Mit der einer Kinder-Challenge ruft der Verein alle Kindergarten- und Grundschulkinder aus Geldern dazu auf, am neuen Malwettbewerb teilzunehmen. Unter dem Motto „Wie sieht dein schönster Straßenkarneval in Geldern aus?“ dürfen alle interessierten Kinder mitmachen. Durch kreative und bunte Ideen wird so trotzdem ein wenig Karneval in Geldern spürbar.