Kult-Putzfrau Achnes Kasulke überzeugt : Heronger Karnevalssitzung mit vielen Höhepunkten

Herongen Ob der Auftritt der Kult-Putzfrau Achnes Kasulke oder die Show der Straelener Garde: Die Sitzung des Tambourcorps Herongen bot den Narren in der Bürgerhalle ein tolles Programm.

Wenn denn eine Traditionssitzung im hiesigen Karneval ihren Namen verdient, dann ist es die Sitzung des Tambourcorps Herongen. So zeigte dann auch die 38. Sitzung in Folge am Freitag keine Ermüdungserscheinungen. Ganz im Gegenteil. Denn was den Heronger Narren und Närrinnen in der gut gefüllten Bürgerhalle geboten wurde, war ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Höhepunkten.