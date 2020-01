Neujahrsempfang der KKG : Karnevalisten der Region zu Gast in Geldern

Karnevalisten der Region zu Gast in Geldern

Volles Haus beim Neujahrsempfang der KKG in der Gelderlandhalle. Prinzessin Victoria II. zeigte ihr vielseitiges Können.

Für einen Tag wurde die Gelderlandhalle zum Walhalla des närrischen Frohsinns. Beim Neujahrsempfang der Gelderner Karnevalisten war der Saal ausgebucht. Präsidentin Fee Christiana Plaumann und Vizepräsident Markus Schaetzky führten durch die erste Stunde. Nach den Ehrungen überreichten sie das Mikrofon an den Sitzungspräsidenten Patric Kuenen, der mit Witz und Charme durch den Abend führte.

Traditionsgemäß werden verdiente Vereinsmitglieder der KKG Geldern geehrt. Wilfried Derstappen von der Föderation Europäischer Narren überreichte den Jahresorden an Norbert Velling sowie an Wilhelm Friemel den „Narr von Europa“ in Silber. Prinzessin Victoria II. zeigte ihr vielseitiges Können, sie begrüßte die Gäste, bezauberte mit ihrem Sessionslied und begeisterte mit ihrem Prinzessinnentanz.