Karneval im Gelderland : Das Motto: Abwarten anstatt absagen

Gelderland Kleve und Bedburg-Hau haben die Karnevalsession schon abgeschrieben und die Session um ein Jahr verlegt. Die Vereine aus dem Gelderland hingegen wollen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen.

So auch die GKG Narrenschiff aus Straelen. „Wir warten erst mal ab“, sagt Uwe Grimm, Präsident der GKG. „Wir sind ohnehin in der glück­lichen Lage, nächstes Jahr keinen Umzug zu haben“. Der Straelener Umzug findet sowieso nur alle zwei Jahre statt. Also könne man diesen auch nicht absagen. Jedoch setzt Grimm auf die Bälle und auf die Sitzungen 2021. „Wir können gut damit leben, wenn es 2020 keine Veranstaltungen gibt“, sagt Grimm, „wichtig ist für uns, dass unsere Sitzungen stattfinden.“ Diese bereitet der GKG Narrenschiff auch ganz regulär vor. Eine Absage der kompletten Session könne Folgen für den GKG haben. „Wir haben viele junge Leute, die sich auf die Session vorbereiten. Wenn die ausfällt, wissen wir nicht, ob das nächste Session auch noch so ist.“ Das Dreigestirn, das in Straelen immer für zwei Saisons gewählt wird, müsste übrigens nicht mit einer halben Amtszeit rechnen, falls der Karneval tatsächlich abgesagt werden muss. „Wir haben dem Dreigestirn zugesichert, dass sie dann eine weitere Session dranhängen dürfen.“