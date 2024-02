Zug an Kleinkarneval Bunte Narrenschar feiert in Wankum

Nach der corona-bedingten Zwangspause war die Vorfreude auf den ersten Karnevalszug in Wankum seit 2017 bei allen greifbar. Um 14.11 Uhr setzte sich der Zug auf der Grefrather Straße in Bewegung, der in diesem Jahr unter dem Motto „Wankum ganz famos, nur durch alle Vereine stark und groß“ stand.