Friedenseiche in Walbeck Gelungenes Comeback des Büttenabends

Der Saal war schon in prächtiger Stimmung, da startete der Abend um 19.11 Uhr auf der „Friedenseiche-Bühne“ mit der „Walbecker Tagesschau“. Ein Filmeinstieg mit köstlich witzigen Interviews über die turbulenten närrischen Tage im Vorfeld der Karnevalssitzung. Mit Elias Cools und Niklas van den Berg betraten dann zwei junge Moderatoren die Bühne, die beschwingt und mit viel Witz durch den Abend führten. Sie durften als erstes die Walbecker Kindertanzgruppe, die Daniela Liptow bühnenreif in Szene gesetzt hatte, auf die Bühnenbretter bitten. Der Tanznachwuchs begeisterte mit einer flotten Darbietung. Für das „warm up“ sorgte anschließend die Vorführung „Die schöne Müllerin“ die von Friedel Kersten, Willi van Stiphoudt und Mathias Krambeck witzig in Szene gesetzt wurde.