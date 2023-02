Daniela I. regiert die Jecken in Veert Die Prinzessin aus dem Wilden Westen

Dass am Hovenweg die Prinzessin wohnt, ist nicht zu übersehen. Stilecht im Western-Look haben die Nachbarn das Haus „gekränzt“. „Das war zu Monatsbeginn an meinem Geburtstag. Ich wurde von der Aktion völlig überrascht, und auf einmal kamen immer mehr Leute. Ein unglaublich schöner Tag“, erinnert sich Daniela van Rennings begeistert. Die ganze Session erlebt sie als eine Zeit von Freude und Spaß. Prinzessin zu sein, das sei schon als Kind ein Traum gewesen. Und da sie in Kapellen groß wurde, wäre das sogar möglich gewesen, hat damals aber noch nicht geklappt. Nun regiert sie in Veert, wo die zweifache Mutter seit 22 Jahren lebt, und auf die Frage, ob es denn so schön ist, wie sie sich das vorgestellt hat, kommt ein klares „noch einen Ticken besser“.