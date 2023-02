Stimmung beim Pontifex Maximus Ponter Büttenabend mit viel Lokalkolorit

Auf Integration setzten in ihrer Nummer „Ur-Ponter” die beiden Vereinsmitglieder Sebastian Richartz und Jan Büren: In einem Crashkurs machten die beiden Zugezogene zu „Bio-Mispeln“. Untermalt von Lachern des Saals legten dabei Oliver Gerads, Rita Baxmann und Roman Straub ihre Prüfung ab. Als nächstes stürmte die Band „Free Barbie – Kill Ken“ die Bühne und sorgte mit ihren rockigen Karnevalshits für ordentlich Stimmung, ehe das Männerballet der Freiwilligen Feuerwehr Goch mit dem eingänglichen Namen „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ das Publikum in die Weiten des Alls entführte.