Karneval am Niederrhein Nieukerk nimmt Problemzug aufs Korn

Insgesamt zogen in diesem Jahr 20 Gruppen durch Nieukerk, angeführt vom Karnevalszugverein. Mit dabei waren unter anderem der Spielmannszug Rheurdt, Biancas wilde Bande und der Trommlerkorps Wankum. Fast ganz vorne, an zweiter Stelle, lief die Gruppe Horst – und auch sie spielte äußert kreativ auf den Problemzug an, den Niersexpress. Ihr Wagen zeigte eine Dampflok, getauft auf den Namen „Emma“, die Gruppe selbst war verkleidet als historische Lokführer. Auf einem Schild der Spruch: „Der Niersexpress wird ständig schlimmer, steigt bei uns ein, wir kommen immer!“.