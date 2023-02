Karneval in Kerken Bunter Tulpensonntag in Nieukerk

Zwei Drittel der Narrenparade waren ohne nennenswerte Vorkommnisse an den Schwanenmarkt vorbeigezogen, als es zu einer riesigen Sauerei kam. Sicher 150 süße Schweinchen der KLJB Nieukerk verwandelten das Kopfsteinpflaster in ein rosarotes Farbenmeer und sorgten für tierischen Spaß. In Anlehnung an die Fußball-WM in Katar prophezeite eine Gruppe von Scheichs, sich keine Sorgen um die Ausrichtung des nächsten Karnevalszuges zu machen: Der Karnevalszug nächstes Jahr, sei schon gekauft und das in „bar“.