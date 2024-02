Karneval mit der Bruderschaft Oermten-Großholthuysen Ein vierfaches Helau im Bürgerhaus Sevelen

Sevelen · Viele „Stars“ gaben sich an dem karnevalistischen Abend die Klinke in die Hand. Es wurde viel getanzt, gelacht und gesungen. Die Bruderschaft hatte in das Bürgerhaus in Sevelen zum Sitzungskarneval eingeladen.

07.02.2024 , 07:00 Uhr

Die Tanzmäuse zeigten ihr Können beim Oermter Karneval. Foto: Bruderschaft

Das Karnevalskomitee der St.-Sebastianus-Bruderschaft Oermten-Großholthuysen 1453 hatte zu ihren traditionellen Karnevalssitzungen in das Bürgerhaus Sevelen geladen. Nach der Begrüßung durch die Moderatoren Maren Kolmans und Birgit Baumanns zog der diesjährige Elferrat „Die wilde 13“ an der Spitze mit Prinzessin Sylvia (Hendricks) und Prinz Thomas (Bremenkamp) in den bunt geschmückten Saal. Der Elferrat hatte sich spontan aus Mitgliedern des Trommlerkorps, des Tennisvereins und der Bruderschaft zusammengefunden. Mit einem vierfachen „Oermten, Sevelen, Großholthuysen und Vorst Helau!“ wurde der Karnevalsabend eröffnet. Bevor das eigentliche Bühnenprogramm startete, wurde Zeremonienmeister Franz Genender mit dem ersten Karnevalsorden des Abends ausgezeichnet. Nun fungierten Hubert und Harry (Jens Kolmans und Alexander Saers) vom Schlagerduo Feuerherz als Moderatoren des Abends und sagten auch direkt den ersten Programmpunkt an. Die Funkenkracher aus Wachtendonk betraten die Bühne im Bürgerhaus und begeisterten das Publikum mit ihren Tänzen. Nach diesem Show-Act kam „de Oermsche Jung“ (Jan Baumanns) auf die Bühne. Unterstützt wurde er durch „de Oermsche Jung junior“ (Timo Baumanns). Beide plauderten über das Leben in der Familie und amüsierten das Publikum mit ihrem Auftritt. Anne Baumanns und Till Croonenbroeck traten als das Ehepaar Traudl und Hugo auf. Foto: Bruderschaft Die Tanzmäuse (Greta und Charlotta Saers, Anna und Emma Schraven, Leni Reichardt, Elisa Diepers, Malie Heinemann, Sofia Banse, Sarah Hendricks, Bella Fronhoffs, Sophia Hegmans, Sophie Beerden, Hannah Eumes und Maya Ternieden) waren das erste Mal auf der Oermter Karnevalsbühne zu sehen. Sie hatten mit ihren Trainern (Laura Kallenbach, Alicia Weber, Steffi Baumanns, Daniela Saers und Markus Saers) einen tollen Gardetanz einstudiert und begeisterten damit die Narrenschar im Bürgerhaus. Eine Schulstunde der besonderen Art forderte nun die Gäste im Saal. Ein Sprachkurs: Kölsch-Englisch, stand auf dem Stundenplan. Natalie Hollas, Eva Wengeler, Steffi und Birgit Baumanns, Silvia Meier, Carmen Leurs und Andreas Spiegels übersetzten Worte und Sätze aus dem Kölschen Dialekt ins Englische. Dann wurde es musikalisch. Die „Kölsche Tön“ aus Geldern waren zu Gast und stimmten die Jecken mit Kölschen Liedern auf den weiteren Abend ein. Anschließen fanden die Ehrentänze aller ehemaligen Prinzen und Prinzessinnen des Oermter Karnevals statt. Oermter Stand Up gab es mit Nico Kolmans. Er rief „Freiwillige“ auf die Bühne. Die Teilnehmer (Tim Gilsing, Moritz Ziemek, Matthias Deckers und Mirko Krensel) hatten die Aufgabe, vom Moderator vorgegebene Sätze, auf ihre Art zu vervollständigen. Das war schon sehr lustig und skurril. Als nächstes bekamen die Besucher des Karnevalsabends Einblick in ein Schlafzimmer. Das Ehepaar Hugo und Traudl (Anne Baumanns und Till Croonenbroeck) amüsierte die Jecken mit ihrem Streitgespräch aus dem Ehebett. Der ein oder andere wird sich dabei vielleicht wiedergefunden haben. Danach wurden die Bühnenaufbauer (Sebastian Eumes, Daniel Ternieden und Uli Krügel) mit einem Orden ausgezeichnet. Ohne ihren Einsatz wäre der Ablauf des Programms so nicht möglich. Nun zog das Veener Krähenballett ein. Die Gruppe begeisterte mit ihren Tanzeinlagen. Es wurde noch spektakulärer im Saal. Die Helene- Fischer-Show machte Halt im Bürgerhaus Sevelen. Helene Fischer (Lukas Cronnenbroeck) hatte sich für diesen Abend ganz besonders hübsch gemacht und wurde auf die Bühne getragen. „Sie“ hatte einige Künstler mit nach Oermten gebracht. Anke Engelke und Bastian Pastewka (Isabell Evers und Felix Werner) präsentierten ihren Song „Schu Schu Schu“ bekannt aus der Send LOL. Dies hinterließ einen gewaltigen Ohrwurm bei dem ein oder anderen Narren. Auch der König von Mallorca, Jürgen Drews (David Westerfeld) ließ sich einen Auftritt in Oermten nicht entgehen. Ihm folgte Wolfgang Petry (Moritz Ziemek) mit einigen Stimmungsliedern. Außerdem performte Helene gemeinsam mit Shirin David (Fritz Schöler) ihren Song „Atemlos“. Florian Silbereisen (Nico Kolmans) fand ebenfalls den Weg auf die Bühne im Sevelener Bürgerhaus. Am Ende des fantastischen Karnevalsabends zogen nochmal alle Aktiven des Abends gemeinsam auf die Bühne und ließen sich feiern. Und so endete der Abend wie er begonnen hatte, mit einem vierfachen „Oermten, Sevelen, Großholthuysen und Vorst Helau!“

(RP)