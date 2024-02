Britischer Karneval am Niederrhein Drei Mal Laarbruch „Helau, Helau, Helau“

Aber die Briten waren auf den Festen natürlich auch, weil es ihnen einfach Spaß machte. Und so steuerten sie auch zum Karneval eigene Mottowagen bei – in Weeze und in Goch. 1964 zum Beispiel wurde der Wettbewerb um die erste Mondlandung thematisiert. 1976 war mit Bill Hall zum ersten Mal ein britischer Soldat Karnevalsprinz in Goch. Und 1999 zogen die Mottowagen der Royal Airforce zum letzten Mal durch Weeze. Im November vor 25 Jahren verließen die Soldaten die Militärbasis. Was vom Karneval bleibt, sind Fotos und Erinnerungen.